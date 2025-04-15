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Violência

CAC briga em bar, volta armado e mata homem em São Paulo

Vítima foi atingida ao menos cinco vezes nas costas; reportagem não consegue localizar defesa de atirador

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 10:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2025 às 10:21
Uma briga em uma adega na rua Bráulio Brito, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, terminou com um homem de 26 anos morto a tiros e um adolescente de 17 anos ferido na noite deste domingo (13).
De acordo com relatos de testemunhas, o atirador, que mora na mesma rua, estava bebendo na adega. Em certo momento, o dono do estabelecimento disse que não venderia mais bebida porque ele já estaria embriagado. O homem, então, teria saído do local e voltado com o revólver.
Momento em que Lincoln Karteson Quirino Ferreira começa a atirar em João Gabriel dos Reis Santori, que tentava fugir após briga em adega
Momento em que Lincoln Karteson Quirino Ferreira começa a atirar em João Gabriel dos Reis Santori, que tentava fugir após briga em adega Crédito: Reprodução/TV Record
A vítima, João Gabriel dos Reis Santori, 26, estava na adega quando Lincoln Karteson Quirino Ferreira, 46, esbarrou nele, iniciando uma discussão.
Momentos depois, o agressor teria deixado o local e voltado armado.
Em vídeos publicados nas redes sociais por outros clientes é possível ver o momento em que Quirino agride a vítima, já caída no chão. Ao tentar fugir, Santori foi atingido por pelo menos cinco tiros nas costas. Um disparo também perfurou a perna do adolescente de 17 anos.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Quirino.
Nas imagens, duas mulheres gritam com o atirador para tentar pará-lo, mas ele saca a arma e atira contra Santori. O portão da adega também foi atingido por vários tiros.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), Santori foi levado ao Hospital Benedicto Monte Negro, mas não resistiu e morreu. O adolescente foi levado ao Hospital Anália Franco. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Quirino foi preso em sua casa, ainda de acordo com a SSP, onde os policiais apreenderam cartuchos, uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. No loca, a esposa de Quirino disse que ele é um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). Testemunhas disseram que Quirino teria se identificado como ex-policial.
O agressor passou nesta segunda-feira (14) por audiência de custódia no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem duração definida.
A SSP informou que o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio (consumado e tentado) no 69° DP (Teotônio Vilela).

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