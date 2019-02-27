Home
Cabral diz ter feito acordos com dois ex-procuradores de Justiça do Rio

Preso desde 2016 e já condenado a 197 anos e 11 meses de prisão, Cabral admitiu em depoimento à Justiça que recebeu propina durante suas gestões como governador