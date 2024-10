Youtuber engole 1,12 kg de molho de pimenta em 3 minutos por recorde no ‘Guinness’

Mike Jack, canadense conhecido por desafios envolvendo comidas apimentadas, foi o autor do feito

Mike Jack, um youtuber canadense, colocou seu nome no Guinness, o Livro dos Recordes, quebrando um recorde inusitado: a maior quantidade de molho de pimenta consumido em três minutos, o equivalente a 1,12kg.

O escolhido para a quebra de recorde foi o Sriracha, molho de pimenta tailandês bastante consumido no hemisfério norte. Ele encheu um pote grande com o condimento e usou uma colher para consumi-lo diante de um cronômetro. O youtuber já quebraria o recorde se consumisse 300g do produto.