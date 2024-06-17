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Em investigação

Brigadista do Ibama é morto a tiro na porta de casa no Tocantins

Segundo o Ibama, Sidiney de Oliveira Silva, 44, atuou em combates a incêndios florestais nos últimos anos e estava contratado temporariamente para atuar nas queimadas deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2024 às 16:40

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 16:40

Sidiney de Oliveira Silva, 44, conhecido como Neném, foi morto por um tiro na porta de casa
Sidiney de Oliveira Silva, 44, conhecido como Neném, foi morto por um tiro na porta de casa Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um brigadista do Ibama foi morto por um tiro na porta de casa, no sábado (15), na ilha do Bananal, em Formoso do Araguaia, a cerca de 276 km de Palmas. Sidiney de Oliveira Silva, 44, conhecido como Neném, era presidente da Associação de Brigadistas da Brigada Federal Nordeste e trabalhava no Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais). Segundo o Ibama, ele atuou em combates a incêndios florestais nos últimos anos e estava contratado temporariamente para atuar nas queimadas deste ano.
Sidiney morava na Aldeia Imotxi 2, onde vivem famílias indígenas do povo Javaé. Ele foi assassinado na porta de casa por volta das 7h30, no momento em que fazia manutenção do carro particular. Um vizinho informou à polícia ter visto um motociclista de jaqueta e capacete parado na esquina, ainda na madrugada. A testemunha disse ainda que o motociclista permaneceu parado no local durante alguns minutos.
O disparo, segundo investigações divulgadas pela secretaria de Segurança Pública do Tocantins, pode ter partido de um imóvel abandonado localizado em frente à residência de Sidiney. O tiro foi disparado por uma espingarda cartucheira. A delegacia de Formoso do Araguaia investiga a morte. "Ele tinha vasta experiência no manejo integrado do fogo e operava equipamentos usados nos combates a incêndios", disse o Ibama em nota de pesar.
Um dos equipamentos operados por Sidiney era o Sling Dragon, que lança, a partir de um helicóptero, esferas ao solo que entram em combustão espontânea devido a reações químicas, criando uma barreira que impede a passagem do fogo. "Os brigadistas do Prevfogo, assim como toda a equipe Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e do Ibama prestam agradecimento à família e aos amigos pelos anos de trabalho e dedicação do brigadista Neném em defesa da natureza."

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