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Em Minas Gerais

Briga entre vizinhos termina com flecha presa nas costas de homem

Homem estava concertando a moto quando foi atingido por uma flecha disparada por um vizinho; segundo testemunhas, os dois homens possuem um desentendimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2023 às 09:05

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 09:05

Uma briga entre dois vizinhos envolveu flechas e uma arma de fogo na cidade de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, no domingo (17)
Uma briga entre dois vizinhos envolveu flechas e uma arma de fogo na cidade de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, no domingo (17) Crédito: Reprodução/Inter TV/Rede Globo
Uma briga entre dois vizinhos envolveu flechas e uma arma de fogo na cidade de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, no domingo (17).
Um homem de 39 anos ficou com uma flecha cravada nas costas. Ele consertava uma moto em sua garagem, no bairro Monte Cristo, quando foi atingido pela flecha, que teria sido disparada por um vizinho de 43 anos, segundo a Inter TV.
Apesar do ferimento, ele chegou a pegar uma arma de fogo e atirar contra o vizinho, que conseguiu escapar. Os dois já haviam se desentendido no passado.
O homem atingido pela flecha foi atendido por um familiar, que o levou a um hospital local. Entretanto, ele teve de ser transferido ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde está internado com ferimentos graves e sob escolta policial.
À reportagem, a Polícia Civil de MG contou que iniciou as investigações, e que apreendeu flechas e uma espingarda. A assessoria da corporação não informou quem são os envolvidos, seus paradeiros e seus estados de saúde.
A reportagem tentou contato com a Polícia Militar de Minas Gerais para saber mais sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno. Caso houver, este texto será atualizado.

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