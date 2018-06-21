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Ajuste de produção

BRF concede férias coletivas a 5,6 mil funcionários de quatro fábricas

Empresa tenta ajustar sua produção aos efeitos da greve dos caminhoneiros

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 02:07

Publicado em 

21 jun 2018 às 02:07
brf.jpg Crédito: Divulgação
A empresa de alimentos BRF informou nesta quarta-feira (20) que concedeu férias coletivas a 5,6 mil empregados de quatro fábricas no Sul do país, enquanto tenta ajustar a produção aos efeitos da greve dos caminhoneiros.
Cerca de 1.400 empregados na unidade de Chapecó (SC) terão férias coletivas de 30 dias. Já na unidade de Lajeado (RS) aproximadamente mil empregados da produção ficarão afastados por dez dias.
Na fábrica de Concórdia (SC), as férias coletivas vão durar 12 dias e envolverão cerca de 1.700 colaboradores da produção de frangos. Por fim, a planta gaúcha de Serafina Correa terá aproximadamente 1,5 mil empregados em férias por 10 dias.
 

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