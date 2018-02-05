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Justiça Eleitoral

Brasileiros terão documento unificado a partir de julho

Terão acesso somente os indivíduos que já fizeram o cadastramento biométrico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 17:50

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 17:50

Telefone celular Crédito: Reprodução / Pixabay
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro momento, cerca de dois mil servidores do TSE e do Ministério do Planejamento poderão fazer download do aplicativo do Documento Nacional de Identificação (DNI) que, posteriormente, será ampliado para uso dos demais servidores da Justiça Eleitoral e gradativamente para a população.
O DNI somente poderá ser baixado pelo cidadão uma única vez e em um só dispositivo móvel, por questão de segurança.
Somente poderá baixar o aplicativo e ter acesso digital ao DNI quem já fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.
Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, a ideia é que após os testes nas duas entidades, o documento possa ser disponibilizado para a população a partir de julho deste ano. Uma vez testado e consolidado o processo, verificando os níveis de segurança, estamos prevendo com o comitê gestor do DNI implementar, colocar à disposição da população em julho deste ano, declarou Janino.
URNA ELETRÔNICA
Durante cerimônia de lançamento do DNI, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, destacou a importância da urna eletrônica para as eleições no País, disse que ela é um importante modelo de sucesso e ressaltou que a biometria que a Justiça Eleitoral está efetuando era uma demanda antiga e necessária. Tínhamos uma vulnerabilidade que era a questão de identificação, afirmou ele.
Gilmar Mendes citou o caso de um cidadão de Goiás que tinha diversos títulos de eleitor. Esse cidadão tinha 52 títulos eleitorais e não usava títulos para votar, mas para outras práticas, crimes comuns, disse Mendes. Segundo Gilmar, certamente essa situação ocorre com a carteira de identidade.

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