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Atenção aos prazos

Brasileiros no Mais Médicos têm até esta quinta para se apresentar

O ministério estima que, inicialmente, serão oferecidas 842 vagas em 287 municípios

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 13:26

Publicado em 

10 jan 2019 às 13:26
Inscrições para o Mais Médicos Crédito: Pexels
O prazo para que profissionais brasileiros com registro no País se apresentem nos municípios onde pretendem trabalhar pelo programa Mais Médicos termina nesta quinta-feira, 10. Segundo o Ministério da Saúde, 1.707 médicos brasileiros definiram seus postos de trabalho e devem comparecer aos locais até hoje.
A pasta informou que os profissionais que desistirem devem comunicar à gestão municipal para que as vagas possam ser ofertadas para outros profissionais. O ministério estima que, inicialmente, serão oferecidas 842 vagas em 287 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).
Nos dias 23 e 24 de janeiro, profissionais brasileiros formados no exterior vão poder escolher vagas disponíveis. Depois, nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros poderão entrar no sistema e selecionar um município com vagas abertas para trabalhar.
O edital de convocação para o Mais Médicos foi aberto quando Cuba deixou o programa após declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre os médicos cubanos. O ministério informou que recebeu 10.205 inscrições de brasileiros e estrangeiros formados no exterior e sem registro no Brasil.

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