Brasileiro de 32 anos é linchado e enforcado em povoado na Bolívia

O brasileiro Vinícius Chagas Maciel, de 32 anos, foi linchado e enforcado, na noite da última segunda-feira (19), por moradores do povoado de San Julián, a 150 quilômetros de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Segundo relatos, Vinícius foi cobrar uma dívida de um casal, que o acusou de roubo. Ele estaria acompanhado de outro brasileiro, que conseguiu fugir em uma caminhonete.
A família de Vinícius, que reside em Santana, no Amapá, garante que ele não era um assaltante. O brasileiro residia em San Julián há cerca de um ano, onde foi trabalhar em uma oficina de carros. Ele deixou uma filha de seis anos.
Segundo uma tia, Irene Maciel, o corpo está em Santa Cruz de La Sierra e os parentes não têm condições de pagar pelo translado, que custa R$ 15 mil. Por isso, contam com a ajuda de amigos e pessoas que queiram colaborar. Ela afirmou que Vinícius foi cobrar uma dívida a pedido de um amigo.
— Espero que a gente consiga ajuda. Vinícius foi morto como um bandido — disse ela.
Em nota divulgada nesta sexta-feira, o Itamaraty informou ter tomado, "com grande consternação", do assassinato de Viníciuis. O órgão ressaltou que a embaixada em La Paz foi instruída a manifestar às autoridades bolivianas repúdio ao crime, "instando-as a procederem às investigações necessárias com toda a celeridade e rigor".
De acordo com o comunicado, o consulado-geral em Santa Cruz de la Sierra estão em contato direto com os familiares da vítima e foi instruído a auxiliar "nos procedimentos documentais e logísticos pertinentes e acompanhar o início das diligências policiais".