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Epidemia

Brasil tem 1.100 casos confirmados de sarampo

Maior ocorrência é no estado do Amazonas, com 788 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 21:31

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 21:31

Manchas avermelhadas, em erupções cutâneas, estão entre os principais sintomas do sarampo Crédito: Romolo Tavani/Shutterstock
O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (8) que foram confirmados 1.100 casos de sarampo no país. A maior incidência da doença é no estado do Amazonas com 788 casos, seguido por Roraima com 281. Além desses estados, existem ocorrências em São Paulo (1); Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). Até agora foram confirmadas cinco mortes: quatro em Roraima (três estrangeiros e um brasileiro) e uma no Amazonas.
De acordo com o ministério, os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela. O órgão reitera que permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos estados. Atualmente, outros 5.169 casos de sarampo estão sendo investigados.
A Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite, voltada para crianças de 1 a 5 anos de idade, começou dia 6 e vai até o dia 31 agosto. A meta é vacinar 95% do público alvo, cerca de 11,2 milhões de crianças. No dia D da vacinação, dia 18 de agosto, mais de 36 mil postos de saúde devem ser abertos.
Devido ao surto de sarampo os estados do Amazonas, Roraima e Rondônia receberam atenção especial e as imunizações nesses locais foram antecipadas.
Em 2017, dados preliminares apontam que a cobertura vacinal no Brasil contra sarampo foi de 85,2% na primeira dose (tríplice viral) e de 69,9% na segunda dose (tetra viral).

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