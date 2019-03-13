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Criminalidade

Brasil reúne histórico recente de tragédias em escolas

Dois jovens invadiram e atiraram contra funcionários e alunos de um escola em Suzano, São Paulo, nesta quarta-feira (13)

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:43

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:43
Tiroteio teria ocorrido dentro da Escola Estadual Prof. Raul Brasil. Crédito: Reprodução | Google Street View
Tragédias envolvendo tiroteios e ataques em escolas são contabilizadas na história recente do país. O episódio registrado nesta quarta-feira (13) na Escola EStadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande de São Paulo, junta-se a outros. Conforme matérias publicadas pela Agência Brasil, o caso mais recente ocorreu no Colégio Goyases, em Goiânia, quando adolescente de 14 anos assediado por bullying matou dois colegas de 13 anos e feriu outros com a arma da mãe, policial civil.
Na apuração das razões do crime, o autor dos disparos disse à polícia que se inspirou no atentado ocorrido em 1999 na escola de Columbine (Estados Unidos), com quinze mortos e 24 feridos, e no massacre ocorrido em Realengo, no subúrbio carioca, em 2011 – quando um adulto (23 anos) efetuou mais de 60 disparos e matou 12 crianças na escola municipal Tasso da Silveira.
Os dois casos são os que registram os maiores números de vítimas. No mesmo ano do episódio em Realengo, uma criança de 10 anos em São Caetano do Sul (SP) atirou na professora (4ª série) e depois se matou. Em abril de 2012, um adolescente de 16 anos da cidade de Santa Rita (PB) atirou em três alunas quando tentava acertar um outro estudante.
Há registro de mortes de estudantes também por arma branca, como o assassinato por facada contra um adolescente por um colega de sala em uma escola rural em Corrente, no Piauí.
> Ataque deixa mortos e feridos em escola estadual de São Paulo

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