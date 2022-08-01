Brasil receberá remédio para 50 pacientes da varíola dos macacos, diz Queiroga

O Brasil receberá em um primeiro momento uma quantidade pequena do antiviral tecovirimat para o tratamento da varíola dos macacos.
Serão apenas 50 medicamentos doados pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), que serão destinados exclusivamente a pacientes hospitalizados e em estado grave.
A informação foi dada à coluna da jornalista Mônica Bergamo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Ele já tinha divulgado a chegada do antiviral em seu perfil do Twitter na manhã desta segunda (1), mas sem detalhar a quantidade nem a data em que o medicamento chegará ao Brasil.
"O Ministério da Saúde receberá, por intermédio da OPAS, o antiviral tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de Monkeypox no Brasil.