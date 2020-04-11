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Coronavírus

Brasil enviará aviões à China para trazer 240 milhões de máscaras, diz Gabbardo

Com a medida, o governo brasileiro quer evitar problemas com retenção de suprimentos, como ocorreu para diversos países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 20:00

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 20:00

Máscaras contra o coronavírus
Máscaras contra o coronavírus Crédito: De an Sun/ Unsplash
O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, disse que o Brasil vai enviar cerca de 20 aviões na próxima semana à China, para trazer ao Brasil um total de 240 milhões de máscaras adquiridas no país asiático.
Com a medida, o governo brasileiro quer evitar problemas com retenção de suprimentos, como ocorreu para diversos países, que tiveram suas compras bloqueadas pelos Estados Unidos.
O Brasil também busca uma rota de voo que não passe pelo solo americano. Gabbardo já disse que três rotas são analisadas, mas se recusou a detalhar o assunto, sob o argumento de que é uma informação "reservada". O secretário executivo disse que o assunto tem sido tratado pelo Ministério da Infraestrutura e o Itamaraty.

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O governo ainda tenta comprar respiradores mecânicos na China, apesar de ter dado início à produção nacional do equipamento. Há problemas também para a aquisição de testes da covid-19. Mais da metade dos 22,9 milhões de testes aguardados pelo governo não tem data de entrega prevista.
"Faremos dois envios de aeronaves na próxima semana até a China", disse Gabbardo. "Devemos trazer cerca de 20 aviões lotados com máscaras", completou durante entrevista coletiva realizada neste sábado para atualizar os dados do novo coronavírus no País.

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