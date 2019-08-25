Brasil aceita ajuda de Israel para apagar incêndios na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro acertou neste domingo, 25, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o envio de um avião israelense para ajudar as autoridades brasileiras no combate aos incêndios que se espalham pela região amazônica. A informação foi publicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em sua conta pessoal no microblog Twitter.
O deputado, que tenta angariar apoio no Senado Federal para garantir sua indicação para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, veio nesta tarde ao Palácio da Alvorada, onde se reuniu com o pai e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
"Em telefonema hoje entre o PR @jairbolsonaro e PM @netanyahu o Brasil aceitou a ajuda oferecida por Israel de avião munido de equipamentos para apagar incêndios, que somará esforços na missão das Forças Armadas na Amazônia", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter.
"Ato contínuo Bolsonaro conversou com MD (Ministro da Defesa) Gen. Fernando Azevedo informando que o avião pousará em local definido pelas Forças Armadas do Brasil", complementou o parlamentar.
Brumadinho
Esta não é a primeira vez que Israel oferece ajuda ao governo de Jair Bolsonaro. Em janeiro, um grupo de 136 militares de Israel especializados em resgate desembarcou em Minas Gerais para ajudar na busca por vítimas da tragédia com o rompimento de uma barragem em Brumadinho.
Na época, após sobrevoar a área da tragédia em Minas, Bolsonaro anunciou a parceria com Israel para localização das vítimas. A operação foi coordenada por Bolsonaro e Netanyahu com apoio de Yossi Shelley, embaixador de Israel no Brasil.