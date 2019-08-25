Brasil aceita ajuda de Israel para apagar incêndios na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro acertou neste domingo, 25, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o envio de um avião israelense para ajudar as autoridades brasileiras no combate aos incêndios que se espalham pela região amazônica. A informação foi publicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em sua conta pessoal no microblog Twitter.

O deputado, que tenta angariar apoio no Senado Federal para garantir sua indicação para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, veio nesta tarde ao Palácio da Alvorada, onde se reuniu com o pai e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

"Em telefonema hoje entre o PR @jairbolsonaro e PM @netanyahu o Brasil aceitou a ajuda oferecida por Israel de avião munido de equipamentos para apagar incêndios, que somará esforços na missão das Forças Armadas na Amazônia", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter.

"Ato contínuo Bolsonaro conversou com MD (Ministro da Defesa) Gen. Fernando Azevedo informando que o avião pousará em local definido pelas Forças Armadas do Brasil", complementou o parlamentar.

Brumadinho