Bombeiros tentam resgatar três pessoas sob escombros de prédio no Rio Crédito: Twitter Operações Rio

Segundo o comandante, a todo momento, há relatos, por parte de moradores, de mais vítimas, mas oficialmente, até agora, além das três vítimas que aguardam o socorro, há outras três pessoas que foram levadas para o hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca, também na zona oeste.

Três ambulâncias e um helicóptero estão no local para fazer a transferência de vítimas. Os bombeiros contam ainda com o auxílio de cães treinados na localização de feridos.

De acordo com o secretário, ainda não é possível dizer o que provocou o incêndio no local logo após o desabamento por volta das 3h20 de hoje (3). Moradores relatam que ouviram uma forte explosão. Ao chegarem ao local, os bombeiros precisaram apagar o fogo e afastar possíveis novas explosões.

Com o desabamento, mais quatro prédios ao redor foram atingidos e a Defesa Civil vai fazer a avaliação da extensão dos impactos em cada um. O comandante relatou ainda que os moradores não têm atendido os pedidos de desocupação dos prédios próximos.