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Desabou na madrugada

Bombeiros tentam resgatar três pessoas sob escombros de prédio no Rio

Uma equipe especializada em resgate está tentando tirar uma mulher dos escombros, onde ainda estão uma criança e um homem, de prédio que desabou na zona oeste carioca
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 jun 2021 às 10:37

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:37

Bombeiros tentam resgatar três pessoas sob escombros de prédio no Rio Crédito: Twitter Operações Rio
O secretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro (RJ) e comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, disse que a instabilidade causada pela quantidade de escombros do desabamento de um prédio em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade, torna o trabalho ainda mais difícil. Uma equipe especializada em resgate está tentando tirar uma mulher dos escombros, onde ainda estão uma criança e um homem.
Segundo o comandante, a todo momento, há relatos, por parte de moradores, de mais vítimas, mas oficialmente, até agora, além das três vítimas que aguardam o socorro, há outras três pessoas que foram levadas para o hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca, também na zona oeste.
Três ambulâncias e um helicóptero estão no local para fazer a transferência de vítimas. Os bombeiros contam ainda com o auxílio de cães treinados na localização de feridos.

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De acordo com o secretário, ainda não é possível dizer o que provocou o incêndio no local logo após o desabamento por volta das 3h20 de hoje (3). Moradores relatam que ouviram uma forte explosão. Ao chegarem ao local, os bombeiros precisaram apagar o fogo e afastar possíveis novas explosões.
Com o desabamento, mais quatro prédios ao redor foram atingidos e a Defesa Civil vai fazer a avaliação da extensão dos impactos em cada um. O comandante relatou ainda que os moradores não têm atendido os pedidos de desocupação dos prédios próximos.
O prefeito Eduardo Paes chegou há pouco ao local. A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, também está na região acompanhando o trabalho das equipes. A prefeitura ainda não confirmou a situação do prédio, mas há muitas construções irregulares na região.

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