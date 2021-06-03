Prédio de quatro andares desaba na zona oeste do Rio de Janeiro

Prédio de quatro andares desaba na zona oeste do Rio Crédito: Twitter Operações Rio

Ao menos 12 pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de quatro andares na madrugada desta quinta-feira (3) na comunidade Rio das Pedras, no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ) . Um incêndio foi registrado no local logo após o desabamento, mas já foi controlado

Bombeiros, policiais militares, equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social estão no local.

Ruas da região foram interditadas para o trabalho de resgate. Ainda não há informações oficiais sobre mortes e causas do desabamento.

O prédio, localizado na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinhas, ruiu por volta das 3h20. Antes do desabamento, testemunhas relatam terem ouvido barulho de explosão. Também segundo testemunhas, há ao menos quatro pessoas desaparecidas no local.