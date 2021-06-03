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Ao menos 12 feridos

Prédio de quatro andares desaba na zona oeste do Rio de Janeiro

O prédio, localizado na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinhas, ruiu por volta das 3h20. Antes do desabamento, testemunhas relatam terem ouvido barulho de explosão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 10:21

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:21

Prédio de quatro andares desaba na zona oeste do Rio Crédito: Twitter Operações Rio
Ao menos 12 pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de quatro andares na madrugada desta quinta-feira (3) na comunidade Rio das Pedras, no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). Um incêndio foi registrado no local logo após o desabamento, mas já foi controlado
Bombeiros, policiais militares, equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social estão no local.
Ruas da região foram interditadas para o trabalho de resgate. Ainda não há informações oficiais sobre mortes e causas do desabamento.
O prédio, localizado na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinhas, ruiu por volta das 3h20. Antes do desabamento, testemunhas relatam terem ouvido barulho de explosão. Também segundo testemunhas, há ao menos quatro pessoas desaparecidas no local.
O desabamento aconteceu na mesma região da tragédia de Muzema, que deixou 24 mortos e sete feridos após dois edifícios ruírem no condomínio Figueiras de Itanhangá. A região é dominada por milícias. Os milicianos atuam com grilagem de terras em Rio das Pedras e na comunidade de Muzema.

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