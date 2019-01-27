Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bombeiros especializados continuarão buscas durante a noite
Brumadinho

Bombeiros especializados continuarão buscas durante a noite

Pelo menos 175 agentes permanecerão na operação, de um total de 205, atrás das vítimas

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 21:39

Publicado em 

26 jan 2019 às 21:39
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bombeiros especializados continuarão as buscas por sobreviventes durante a noite deste sábado (26) e madrugada deste domingo (27), disse o coronel do Corpo de Bombeiros Anderson de Almeida à imprensa. Segundo ele, 175 agentes permanecerão na operação, de um total de 205.
"Aqueles que não são especializados estão trabalhando à margem, fazendo a busca da margem, e vão ficar durante a luz do sol. Encerrou a luz do sol, os bombeiros especializados continuam trabalhando durante toda a noite. Vão fazendo um revezamento ali de descanso, mas não para as buscas durante a noite", afirmou. Os não especializados devem voltar às 5h.
Estão ajudando nas buscas equipes de Juiz de Fora, Uberaba e Rio de Janeiro, além da Força Nacional. "São pessoas especialistas em alagamentos, rompimento de barragem, buscas em soterramentos", declarou, porque "é um local instável, que corre risco ainda de rompimento e que oferece perigo para as pessoas que estão transitando".
O coronel afirmou também que, das 3 horas em que choveu nesta tarde na região, os bombeiros tiveram que suspender as buscas durante 50 minutos. Segundo ele, não houve até agora notificações de desaparecidos que não fossem funcionários da Vale, por isso eles trabalham com a lista da empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados