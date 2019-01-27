Bombeiros especializados continuarão buscas durante a noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bombeiros especializados continuarão as buscas por sobreviventes durante a noite deste sábado (26) e madrugada deste domingo (27), disse o coronel do Corpo de Bombeiros Anderson de Almeida à imprensa. Segundo ele, 175 agentes permanecerão na operação, de um total de 205.

"Aqueles que não são especializados estão trabalhando à margem, fazendo a busca da margem, e vão ficar durante a luz do sol. Encerrou a luz do sol, os bombeiros especializados continuam trabalhando durante toda a noite. Vão fazendo um revezamento ali de descanso, mas não para as buscas durante a noite", afirmou. Os não especializados devem voltar às 5h.

Estão ajudando nas buscas equipes de Juiz de Fora, Uberaba e Rio de Janeiro, além da Força Nacional. "São pessoas especialistas em alagamentos, rompimento de barragem, buscas em soterramentos", declarou, porque "é um local instável, que corre risco ainda de rompimento e que oferece perigo para as pessoas que estão transitando".