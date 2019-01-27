Bombeiros especializados continuarão buscas durante a noite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bombeiros especializados continuarão as buscas por sobreviventes durante a noite deste sábado (26) e madrugada deste domingo (27), disse o coronel do Corpo de Bombeiros Anderson de Almeida à imprensa. Segundo ele, 175 agentes permanecerão na operação, de um total de 205.
"Aqueles que não são especializados estão trabalhando à margem, fazendo a busca da margem, e vão ficar durante a luz do sol. Encerrou a luz do sol, os bombeiros especializados continuam trabalhando durante toda a noite. Vão fazendo um revezamento ali de descanso, mas não para as buscas durante a noite", afirmou. Os não especializados devem voltar às 5h.
Estão ajudando nas buscas equipes de Juiz de Fora, Uberaba e Rio de Janeiro, além da Força Nacional. "São pessoas especialistas em alagamentos, rompimento de barragem, buscas em soterramentos", declarou, porque "é um local instável, que corre risco ainda de rompimento e que oferece perigo para as pessoas que estão transitando".
O coronel afirmou também que, das 3 horas em que choveu nesta tarde na região, os bombeiros tiveram que suspender as buscas durante 50 minutos. Segundo ele, não houve até agora notificações de desaparecidos que não fossem funcionários da Vale, por isso eles trabalham com a lista da empresa.