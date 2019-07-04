Morte após tragédia

Bombeiros encontram mais um corpo na área do desastre de Brumadinho

O cadáver é do sexo masculino e irá para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte; as buscas por outras vítimas continuam

Publicado em 4 de julho de 2019 às 17:37

A tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou nesta quinta-feira (04) que foi encontrado um corpo de uma vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho, Minas Gerais.

De acordo com a corporação, no bolso da calça havia um documento de identidade que confere com um dos nomes da lista das pessoas ainda não encontradas após o desastre.

Na noite desta quarta-feira (03), foi encontrado outro corpo do sexo masculino e estava praticamente intacto. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte onde a identificação será confirmada.

O Corpo de Bombeiros atua hoje com 152 militares em 24 frentes de trabalho na busca por vítimas da tragédia, que aconteceu em 25 de janeiro deste ano.

Até o momento, 246 mortos foram identificados e outros 24 ainda constam como desaparecidos.

