Bombeiros encontram mais um corpo em Brumadinho

Agora são 248 corpos de vítimas do rompimento da barragem localizados

Agência Brasil

Publicado em 11 de julho de 2019 às 21:04

 - Atualizado há 6 anos

Bombeiros encontram mais um corpo em Brumadinho Crédito: Adriano Machado

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou mais um corpo de vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG).

Com a localização, sobe para 248 o número de óbitos contabilizados. O corpo, no entanto, não foi identificado. Segundo nota do Corpo de Bombeiros, “o estado de decomposição não permite identificar o sexo ou idade provável da vítima. O corpo foi encontrado sem um dos membros inferiores”. Agora são 22 os desaparecidos.

> Executivos da Vale conseguem evitar acareação em CPI de barragem

O corpo foi localizado na área Remanso 2, elencada como de “alta relevância” para as buscas que continuam na região. Os bombeiros fizeram uso de informações prévias e cruzamento de dados para chegar ao corpo.

“O corpo foi encontrado a três metros de profundidade, após trabalho de escavação (...) com apoio de máquinas pesadas”, descrevem os bombeiros mineiros. O corpo localizado já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

> Barragem se rompe após chuvas na Bahia e moradores deixam casas

