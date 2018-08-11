Bombeiros desconhece causa do acidente em Ipatinga

Explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga Crédito: Reprodução | Twitter

Em nova nota oficial, o 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que ainda não sabe a causa da explosão, nesta sexta-feira (10), de um dos dois gasômetros da Usina Siderúrgica da Usiminas, em Ipatinga, Minas Gerais.

O tanque continha uma mistura de gases utilizada na produção de aço, denominada LDG (Linz Donawitz Gás), também chamado gás de aciaria. O principal componente desse gás é o monóxido de carbono, detalha a nota.

Conforme a corporação, a usina está fechada e não há data prevista para o retorno das atividades. Nos próximos dias, a Defesa Civil fará perícia para identificar em laudo as causas da explosão.

O Corpo de Bombeiros confirma o número de 30 feridos, todos empregados ou prestadores de serviço.

Uma das vítimas sofreu corte no rosto, decorrente de estilhaço que foi lançado com a explosão. As outras 29 vítimas foram pessoas que tiveram tonturas ou mal súbito decorrente da situação de pânico ou inalação de gás.