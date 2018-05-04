Bombeiros acham primeiro corpo de vítima do desabamento no Paiçandu

Ontem por volta das 14h a cadela Vasty identificou um sinal de vítima no setor 1 Crédito: Twitter | @BombeirosPMESP

O Corpo de Bombeiros encontrou a primeira parte do corpo de uma possível vítima do desabamento do Edifício Wiltons Paes de Almeida, atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira, 1º, no Largo do Paiçandu, no centro da cidade de São Paulo. Segundo o comandante Max Mena, bombeiros localizaram a perna, que "bem provavelmente" seria Ricardo Amorim, pois estava na área onde o homem teria caído no momento do resgate. O anúncio ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (4).

"Não podemos afirmar ainda porque encontramos somente a perna. O resto do corpo ainda está totalmente soterrado", disse. O comandante afirmou ainda que a remoção do corpo é uma das prioridades. "Vamos investir bastante agora e, dentro das próximas horas, a gente deve retirar o corpo completo", explica.

De acordo com o comandante, por volta das 14 horas de quinta-feira, 3, a cadela farejadora Vasti sentiu "um incômodo" e acusou um odor nos escombros da parte de trás do edifício. A confirmação de que era um corpo ocorreu somente 22 horas depois, no início desta tarde.

Os bombeiros ainda buscam por Selma Almeida da Silva, de 48 anos, e seus dois filhos gêmeos (Welder e Wender, de 9 anos), que estariam no 8° andar do prédio. Também entraram na lista oficial de desaparecidos mais duas pessoas: Eva Barbosa Silveira, de 42 anos, e Valmir Souza Santos, de 47. No total, 49 pessoas não foram encontradas.

O prédio, de 24 andares, desabou durante um incêndio de grandes proporções no Largo do Paiçandu, no centro de São Paulo, na madrugada de terça-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, um curto-circuito em um barraco no 5º andar deu início ao incêndio.

A informação foi anunciada após a polícia localizar e ouvir a moradora Walkiria Camargo do Nascimento, que morava no apartamento onde o fogo começou. Segundo as investigações, havia um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão conectados a uma única tomada, o que deu origem ao curto-circuito e, em seguida, a uma explosão.

Na hora, Walkiria estava no barraco com o marido, Pedro Lucas de Sampaio Viana Ribeiro, de 32 anos, e dois filhos, de 3 anos e 10 meses. Todos dormiam.

Os moradores só teriam percebido o incêndio com o fogo já avançado. Segundo depoimento, Walkiria conseguiu resgatar a caçula e descer pelas escadas.