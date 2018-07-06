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Rio de Janeiro

Bombeiro desaparece durante curso na praia da Barra da Tijuca

Colegas de corporação dele fazem buscas no mar e contam com o apoio de um helicóptero

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 15:31
A Praia da Barra, onde as buscas acontecem Crédito: Google Sreet View / Reprodução
Um tenente que é aluno do Curso de Salvamento no Mar (CSMar) do Corpo de Bombeiros desapareceu durante uma aula na altura do Posto 2 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Há uma ressaca no litoral do município.
O oficial, que trabalha como enfermeiro na corporação, estava numa prancha quando uma onda a atingiu e a virou. O tenente, então, afundou e sumiu.
Equipes da corporação encontram-se no local fazendo buscas. Os agentes têm o apoio de um helicóptero. A assessoria de imprensa da corporação confirmou o desaparecimento.
 

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