Bombeiro desaparece durante curso na praia da Barra da Tijuca

A Praia da Barra, onde as buscas acontecem Crédito: Google Sreet View / Reprodução

Um tenente que é aluno do Curso de Salvamento no Mar (CSMar) do Corpo de Bombeiros desapareceu durante uma aula na altura do Posto 2 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Há uma ressaca no litoral do município.

O oficial, que trabalha como enfermeiro na corporação, estava numa prancha quando uma onda a atingiu e a virou. O tenente, então, afundou e sumiu.

Equipes da corporação encontram-se no local fazendo buscas. Os agentes têm o apoio de um helicóptero. A assessoria de imprensa da corporação confirmou o desaparecimento.