Bolsonaro tem 'desconforto intestinal' e precisa passar novamente por hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) precisou ser internado novamente em Brasília, após apresentar "desconforto intestinal". Ele realizou lavagem intestinal e exames do tráfego digestivo e recebeu alta ainda na noite de quarta-feira, 20. A informação é de Fabio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente, que atribuiu o quadro médico à facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

O ex-presidente já passou por sete cirurgias desde então. As duas últimas foram realizadas no dia 12 de setembro no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. O objetivo foi corrigir uma hérnia de hiato, para tratar um quadro de refluxo, e também realizar um desvio de septo para melhorar a respiração. Após as cirurgias, Bolsonaro se hospedou no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por procedimento médico Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

"O Pr Jair Bolsonaro apresentou novamente desconforto intestinal decorrente da facada ocorrida em 2018, foi internado no Hospital DF Star em Brasília, realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal. Há poucos instantes teve alta, retornando para sua residência", escreveu Wajngarten em uma rede social.

Segundo o aliado, o ex-presidente retornou ao otorrinolaringologista na terça-feira (19) pela manhã, ainda na capital paulista, para realizar limpeza e aspiração do nariz em razão da cirurgia mais recente no local. Ele passará por uma nova avaliação na próxima semana.