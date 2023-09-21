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Em Brasília

Bolsonaro tem 'desconforto intestinal' e precisa passar novamente por hospital

Ex-presidente realizou lavagem intestinal e exames do tráfego digestivo e recebeu alta ainda na noite de quarta-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2023 às 05:46

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 05:46

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) precisou ser internado novamente em Brasília, após apresentar "desconforto intestinal". Ele realizou lavagem intestinal e exames do tráfego digestivo e recebeu alta ainda na noite de quarta-feira, 20. A informação é de Fabio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente, que atribuiu o quadro médico à facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.
O ex-presidente já passou por sete cirurgias desde então. As duas últimas foram realizadas no dia 12 de setembro no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. O objetivo foi corrigir uma hérnia de hiato, para tratar um quadro de refluxo, e também realizar um desvio de septo para melhorar a respiração. Após as cirurgias, Bolsonaro se hospedou no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em segunda instância por dano moral coletivo à categoria dos jornalistas
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por procedimento médico Crédito: Lula Marques/Agência Brasil
"O Pr Jair Bolsonaro apresentou novamente desconforto intestinal decorrente da facada ocorrida em 2018, foi internado no Hospital DF Star em Brasília, realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal. Há poucos instantes teve alta, retornando para sua residência", escreveu Wajngarten em uma rede social.
Segundo o aliado, o ex-presidente retornou ao otorrinolaringologista na terça-feira (19) pela manhã, ainda na capital paulista, para realizar limpeza e aspiração do nariz em razão da cirurgia mais recente no local. Ele passará por uma nova avaliação na próxima semana.
Em janeiro deste ano, Bolsonaro foi operado nos Estados Unidos após sentir dores abdominais. Ele precisou tratar de uma aderência em uma hérnia incisional. Antes, em setembro de 2019, quando o atentado completou um ano, ele também foi operado. As outras três cirurgias aconteceram em dias posteriores ao atentado, enquanto ele estava internado na Santa Casa de Juiz de Fora e no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Foram corrigidas perfurações nos intestinos.

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