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Política

Bolsonaro sinaliza que vai vetar pontos do projeto de autonomia ao BC

O presidente afirmou que o projeto depende da sua sanção, mas que o parlamento tem a "última palavra" , porém, não explicou quais os pontos devem ser vetados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 fev 2021 às 16:04

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:04

O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (12), que o projeto de autonomia do Banco Central depende da sua sanção, mas que o parlamento tem a "última palavra". Na quinta, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse que o governo deve vetar alguns trechos da proposta.
"A gente aprovou a independência do Banco Central. Dependendo da minha sanção, vou deixar bem claro. A última palavra é do parlamento. Quando veta alguma coisa, o parlamento decide lá na frente", disse Bolsonaro, para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.
Ao citar a aprovação do projeto pelo Congresso, o presidente comentou que o mercado "não reage como a gente pensa". "A bolsa, o dólar não reage como a gente pensa", afirmou o presidente.
Na live da quinta, o chefe do Executivo demonstrou irritação com o mercado financeiro pelas reações de investidores que temem medidas em análise pelo governo, que possam comprometer o teto de gastos e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na live, Bolsonaro também prometeu tratar da autonomia do Banco Central e seus "prós e contras" na próxima semana.

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