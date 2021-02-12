Bolsonaro sinaliza que vai vetar pontos do projeto de autonomia ao BC

O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

presidente da República, Jair Bolsonaro , afirmou nesta sexta-feira (12), que o projeto de autonomia do Banco Central depende da sua sanção, mas que o parlamento tem a "última palavra". Na quinta, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse que o governo deve vetar alguns trechos da proposta.

"A gente aprovou a independência do Banco Central. Dependendo da minha sanção, vou deixar bem claro. A última palavra é do parlamento. Quando veta alguma coisa, o parlamento decide lá na frente", disse Bolsonaro, para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Ao citar a aprovação do projeto pelo Congresso, o presidente comentou que o mercado "não reage como a gente pensa". "A bolsa, o dólar não reage como a gente pensa", afirmou o presidente.