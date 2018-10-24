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Eleições 2018

Bolsonaro reage após indiciamento de jovem marcada com suástica

Um laudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que a mulher não reagiu aos cortes e sugeriu que ela tivesse se mutilado ou consentido com o ato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 18:34

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 18:34

Bolsonaro reage no Twitter após indiciamento de jovem marcada com suástica Crédito: Reprodução | Twitter
Após o anúncio de que a jovem de 19 anos, que denunciou à polícia do Rio Grande do Sul ter sido agredida e marcada no corpo com uma suástica, em 8 de outubro, vai ser indiciada por falsa comunicação de crime , o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, reagiu. No twitter, ele escreveu que espera uma retratação de todos que associaram o suposto ataque a sua campanha.
"Esperamos uma retratação de todos os que, mesmo com nosso repúdio, irresponsavelmente e sem provas associaram a nós os casos de pichações e 'agressões' nazistas, hoje revelados falsos pelas autoridades e orquestrados por eleitores de nossos adversários", escreveu.
Um laudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que a mulher não reagiu aos cortes e sugeriu que ela tivesse se mutilado ou consentido com o ato. Segundo o delegado Paulo César Jardim, responsável pelo caso, a acusação contra ela se baseia na perícia, em depoimentos de lojistas e moradores, e na análise de imagens de doze câmeras de segurança que registraram a movimentação na data e hora da suposta agressão. Na delegacia, ela registrou em boletim de ocorrência que teria sido agredida enquanto caminhava em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, com um adesivo da bandeira LGBT e os dizeres "#Ele Não" - mote dos protestos contra Jair Bolsonaro (PSL).
Na ocasião, o caso de agressão repercutiu nas redes sociais e na imprensa, e foi associado ao caso do mestre de capoeira morto na Bahia por um apoiador do candidato do PSL.
Ainda no twitter, o presidenciável retwittou o vídeo em que mostra o rapper Mano Brown num ato pró-Haddad, no Rio de Janeiro, fazendo críticas ao PT. O candidato do PSL escreveu ainda: "Concordo com o Mano Brown".

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