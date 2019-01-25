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Meio Ambiente

Bolsonaro planeja ida a Brumadinho; Planalto monta gabinete de crise

Estrutura da Vale se rompeu em Brumadinho, atingindo comunidade; ministro do Meio Ambiente irá à região

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2019 às 19:24
Mulher é resgatada da lama por bombeiros após rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Reprodução/TV Record
O presidente Jair Bolsonaro tem intenção de se descolar neste sábado (26) às 8 horas, para a região de Brumadinho (MG), onde uma barragem se rompeu na tarde desta sexta-feira, 25. A informação foi dada pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, no Palácio do Planalto.
"O governo acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o Estado de Minas Gerais", disse o porta-voz, lendo uma nota da Presidência.
Um gabinete de crise foi montado no Planalto para acompanhar todo o desenrolar da situação decorrente do rompimento da barragem da mineradora Vale na Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
A barragem 1 da Mina Feijão se rompeu na tarde desta sexta-feira, 25. Segundo a empresa, a área administrativa da empresa foi atingida com funcionários e, portanto, pode haver vítimas. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco. A Defesa Civil confirmou que há pessoas isoladas.
O gabinete de crise vai coordenar os esforços de todos os ministérios que estarão envolvidos na busca de soluções para o rompimento da barragem e redução de danos. O presidente Jair Bolsonaro está reunido em Brasília com vários ministros para determinar as primeiras ações e equipes técnicas serão deslocadas para a região.
Não há decisão ainda se o presidente Bolsonaro irá para a região, já que ele chegou na madrugada desta sexta-feira de Davos, na Suíça e deveria se internar no domingo, em São Paulo, para fazer a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, na segunda-feira.
Auxiliares diretos do presidente consideraram o episódio uma verdadeira "tragédia ambiental".
Por determinação do presidente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, irá a Minas Gerais para ver de perto o tamanho do estrago causado.

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