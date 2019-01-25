Bolsonaro planeja ida a Brumadinho; Planalto monta gabinete de crise

O presidente Jair Bolsonaro tem intenção de se descolar neste sábado (26) às 8 horas, para a região de Brumadinho (MG), onde uma barragem se rompeu na tarde desta sexta-feira, 25. A informação foi dada pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, no Palácio do Planalto.
"O governo acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o Estado de Minas Gerais", disse o porta-voz, lendo uma nota da Presidência.
Um gabinete de crise foi montado no Planalto para acompanhar todo o desenrolar da situação decorrente do rompimento da barragem da mineradora Vale na Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
A barragem 1 da Mina Feijão se rompeu na tarde desta sexta-feira, 25. Segundo a empresa, a área administrativa da empresa foi atingida com funcionários e, portanto, pode haver vítimas. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco. A Defesa Civil confirmou que há pessoas isoladas.
O gabinete de crise vai coordenar os esforços de todos os ministérios que estarão envolvidos na busca de soluções para o rompimento da barragem e redução de danos. O presidente Jair Bolsonaro está reunido em Brasília com vários ministros para determinar as primeiras ações e equipes técnicas serão deslocadas para a região.
Auxiliares diretos do presidente consideraram o episódio uma verdadeira "tragédia ambiental".
Por determinação do presidente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, irá a Minas Gerais para ver de perto o tamanho do estrago causado.