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Estado de saúde

Bolsonaro passa por procedimento para drenagem de líquido no abdômen

Candidato recebeu uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 21:35

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 21:35

Candidato iniciou nesta quarta-feira (19) alimentação líquida por via oral, com boa tolerância, mantendo também a nutrição endovenosa Crédito: Reprodução / Facebook
O candidato a Presidencia da Republica, Jair Bolsonaro, internado em unidade semi-intensiva, passou por um procedimento para drenagem de líquido que estava ao lado do intestino, segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (20) pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está sendo tratado desde o último dia 7.
Após constatar uma elevação de temperatura para 37,7ºC, os médicos fizeram uma tomografia de tórax e abdômen em Bolsonaro. Os exames mostraram pequena coleção de líquido ao lado do intestino, o que levou ao procedimento. Neste momento, ele está com dreno no local e evolui sem dor.
O candidato iniciou ontem alimentação líquida por via oral, com boa tolerância, mantendo também a nutrição endovenosa, segundo boletim médico divulgado pelo Albert Einstein. Bolsonaro continua recebendo dieta líquida por via oral com boa aceitação associada à nutrição endovenosa, de acordo com o hospital.
No último domingo (16), o candidato recebeu alta dos tratamentos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quando passou a receber cuidados semi-intensivos. Ele estava na UTI desde a quarta-feira (12) da semana passada, quando foi submetido a uma cirurgia de emergência para tratar uma aderência que obstruía o intestino delgado. Antes das complicações, os médicos haviam começado a reintroduzir a alimentação por via oral.
Bolsonaro recebeu uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora (MG). Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, onde chegou a passar por uma cirurgia, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.

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