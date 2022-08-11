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Folha de São Paulo

Bolsonaro no Flow mobiliza 550 mil pessoas no pico e bate recorde de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no podcast Flow na segunda-feira (8) mobilizou mais de 550 mil pessoas nas redes sociais no pi...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 20:41

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 20:41

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no podcast Flow na segunda-feira (8) mobilizou mais de 550 mil pessoas nas redes sociais no pico de audiência e gerou 5,2 milhões de visualizações.
De acordo com a agência .MAP, que levantou os dados, os números superam os do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recorde até então. Em outubro de 2021, o petista mobilizou cerca de 290 mil espectadores com sua participação no podcast Podpah.
A análise da .MAP foi feita com base em uma avaliação qualitativa em 1,4 milhão de postagens no Facebook e no Twitter, na semana encerrada em 8 de agosto.
Durante a semana, Bolsonaro alcançou 32,38% de participação e apoio de 40,88% dos internautas.
Já Lula foi impulsionado pelo apoio formal do deputado federal André Janones (Avante-MG), que anunciou a retirada de sua candidatura ao Palácio do Planalto em um vídeo transmitido ao vivo pelo Facebook. A publicação teve 3,2 milhões de visualizações. Ainda assim, o petista teve 14,40% de participação e 26,19% de aprovação, cifras inferiores à de Bolsonaro nesta semana.
A agência verificou também um engajamento maior na militância de esquerda e de direita nesta primeira semana de agosto, com queda de 7,37% na presença digital do público sem envolvimento político, os chamados "nem-nem". Entre eles, o debate predominante foi sobre pluralidade, que soma 17,64% das manifestações.
De um modo geral, as eleições lideraram o debate, dominando 56% das das manifestações nas redes sociais.

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