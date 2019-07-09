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Jair Bolsonaro

Bolsonaro não planeja declarar luto oficial por morte de João Gilberto

No domingo, diante de um pedido para comentar a morte do artista, Bolsonaro se limitou a dizer: "Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família".

Publicado em 

09 jul 2019 às 01:33

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 01:33

Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o presidente Jair Bolsonaro não pretende decretar luto oficial pelo falecimento do cantor e compositor João Gilberto. No domingo, diante de um pedido para comentar a morte do artista, Bolsonaro se limitou a dizer: "Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família".
Nesta segunda-feira, Rêgo Barros disse que o presidente "reconhece a importância do artista João Gilberto para a música brasileira". "Ele criou a bossa nova, um estilo de música, conhecido internacionalmente. O presidente se solidariza com a família e os amigos neste momento de dor", reforçou.
Ainda segundo o porta-voz, o presidente "não pretende declarar luto oficial pelo fato da perda, do passamento, do nosso estimado João Gilberto". Bolsonaro não voltou a se pronunciar diretamente sobre o assunto, nem fez comentários em suas redes sociais.

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