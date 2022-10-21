Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro leva Sergio Moro à TV para atacar governos petistas
Eleições 2022

Bolsonaro leva Sergio Moro à TV para atacar governos petistas

Senador eleito consolida reaproximação com o presidente dizendo que governo Lula foi rodeado de corrupção

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 16:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2022 às 16:13

  • Matheus Tupina

SÃO PAULO - O ex-ministro da Justiça e senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil) fez uma aparição na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) exibida nesta sexta-feira (21) citando a corrupção nos governos petistas, em mais um passo de reaproximação ao candidato à reeleição.
O ex-juiz, que saiu do governo em 2020 acusando o atual mandatário de interferir na Polícia Federal se aliou novamente ao presidente durante a campanha eleitoral.
Sergio Moro
Sergio Moro durante aparição em propaganda eleitoral de Bolsonaro Crédito: Reprodução de vídeo
"Eu quero poder chegar na minha casa e olhar nos olhos do meu filho e dizer para ele que roubar é errado. Nós não podemos permitir que o PT, com todos esses escândalos de corrupção, retorne ao poder", diz o senador eleito na propaganda de Bolsonaro.
"Por isso, pense muito bem em quem você vai votar, que tipo de lição, que tipo de país você quer deixar para os seus filhos", conclui.
Quando ainda tentava ser candidato a presidente, no início de 2022, Moro chamou Bolsonaro de "covarde" e disse que o presidente atrapalhou o combate à corrupção.
"O presidente tem lá investigação da família dele, rachadinha, ele tem medo também que a investigação chegue nele", afirmou o ex-juiz, em janeiro de 2022. "E aí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou: 'olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção'", completou.

Veja Também

Vídeo de André Valadão sobre intimação do TSE é marcado como falso no Instagram

Ao deixar o governo em 2020, Moro disse que Bolsonaro queria aparelhar a Polícia Federal para proteger a família de investigações. Em um vídeo com ministros divulgado posteriormente, o presidente classificou como uma "vergonha" não ter acesso a informações de órgãos de inteligência.
Apesar disso, o ex-juiz afirmou, dois dias após o primeiro turno e já eleito senador, que Lula não é uma opção eleitoral para o país e declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno.
O senador eleito pelo Paraná afirmou a aliados ver pouco espaço para furar a polarização e, por isso, retomou a aliança com Bolsonaro. Moro quer reforçar sua imagem como um símbolo do antipetismo no país e voltar a andar ao lado do bolsonarismo, de onde vem a maioria do seu apoio político.
Nessa esteira, ele participou da comitiva do presidente no debate, o primeiro embate direto entre Lula e o atual mandatário. Moro ajudou com dados e estratégia argumentativa sobre corrupção, quando o petista precisou se explicar por mais tempo e não conseguiu administrar o banco de minutos.
No final do evento, Bolsonaro afirmou que seu antigo ministro da Justiça "foi dez".

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Visita de Michelle Bolsonaro ao ES tem gafe e fala contra 'ameaça comunista'

Assédio eleitoral cresce após primeiro turno da eleição no ES

A Gazeta e CBN entrevistam candidatos ao governo do ES neste 2° turno

O que explica o fenômeno 'CasaNaro' no 2º turno das eleições no ES

Número de negros eleitos no ES não chega a 5% em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PT Sergio Moro Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados