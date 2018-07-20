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Durante discurso em Goiânia

Bolsonaro ensina criança a imitar arma com a mão

O deputado Waldir, que acompanha o pré-candidato, negou que o gesto signifique uma arma 'para as pessoas de bem', só 'para bandidos'. Ele afirmou ainda que o gesto simboliza 'ser cristão'

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 18:22
Bolsonaro ensina criança a imitar uma arma durante agenda eleitoral em Goiânia Crédito: Reprodução
Um vídeo do pré-candidato à Presidência pelo Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, gravado em Goiânia nesta quinta-feira (19), mostra o aspirante ao Palácio do Planalto ensinando uma criança a fazer o gesto de uma arma com as mãos.
O vídeo e as imagens geraram polêmica nas redes sociais. Em cima de um carro de som, enquanto discursava a simpatizantes, Bolsonaro segura no colo uma menina e a auxilia, com um largo sorriso no rosto, a usar os dedos polegar e indicador para simular que segurava uma arma nas mãos.
Ao GLOBO, o deputado delegado Waldir (PSL-GO), que acompanhava o pré-candidato na agenda de reduto eleitoral, disse que a criança foi entregue a Bolsonaro pelos pais, que teriam pedido a ele para fazerem o símbolo, uma "marca registrada" de delegado Waldir. Ele negou que o gesto signifique uma arma "para as pessoas de bem", só "para bandidos". O deputado afirmou ainda que o gesto simboliza "ser cristão".
"Tem que fazer a distinção. Para as pessoas de bem (o gesto) é coragem, honestidade, ser patriota. Mas para o bandido pode ser uma arma, porque sou delegado. Representa a minha dureza", disse.
Waldir negou, no entanto, que Bolsonaro estivesse fazendo o sinal de uma arma de fogo:
"Uso os dedos, é uma marca registrada minha. É um símbolo de ser cristão, de ser patriota, mas se alguém está tentando traduzir isso como uma arma, as pessoas estão equivocadas".
Procurado pelo GLOBO, o pré-candidato ainda não respondeu aos pedidos de esclarecimento.

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