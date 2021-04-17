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Será a 7ª vez

Bolsonaro diz que será submetido a mais uma cirurgia

O presidente vai fazer  a correção de uma hérnia que se formou em seu abdômen, após a facada que recebeu durante a campanha de 2018

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 08:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2021 às 08:22
Jair Bolsonaro no quarto do hospital se recuperando após cirurgia na bexiga
Jair Bolsonaro no quarto do hospital se recuperando após cirurgia na bexiga, em setembro de 2020 Crédito: Instagram Michelle Bolsonaro/Reprodução
 O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (16) que deve ser submetido neste ano a uma nova cirurgia devido à facada que recebeu durante a campanha eleitoral de 2018.
Em conversa com eleitores, o presidente disse que deve corrigir uma hérnia que se formou em seu abdômen.
"Talvez, neste ano, mais umazinha [cirurgia]. Mas é tranquilo, de hérnia. Eu tenho uma tela aqui na frente. Está saindo o bucho pelo lado. Então, tenho que colocar uma tela do lado também", afirmou.
A nova cirurgia será a sétima a que o presidente será submetido desde a última campanha eleitoral. A última foi em setembro, quando ele retirou um cálculo na bexiga.
Bolsonaro já foi submetido a procedimento para correção de uma hérnia. A cirurgia foi feita em 2019, um ano depois da facada.

VACINA

Na conversa em frente ao Palácio da Alvorada, a qual foi filmada por eleitores do presidente, Bolsonaro disse que se vacinará contra o coronavírus, mas não neste momento.
"Tem muita gente apavorada aí aguardando a vacina. Então, deixa essas pessoas tomarem na minha frente. Eu vou tomar, mas por último", afirmou.
O presidente disse ainda que deve definir a sanção do Orçamento deste ano na próxima segunda-feira (19). A tendência é de que Bolsonaro faça vetos parciais na proposta.

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"Deve bater o martelo do orçamento na segunda-feira. Se eu vetar ou sancionar e não observar alguma legislação, eu estou incurso em crime de responsabilidade", afirmou.
Bolsonaro tem até a quinta-feira (22) para sancionar a proposta. O presidente tem sido pressionado pelo Poder Legislativo a não vetar emendas parlamentares acordadas em março.
Em encontro no início desta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse a Bolsonaro que caso ele não autorize a previsão do montante, ele poderá perder apoio junto a integrantes do Centrão.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, é a favor do veto e tem defendido que ele é necessário para evitar que o presidente corra o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal.

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