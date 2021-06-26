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Exonerado a pedido

Bolsonaro diz que Ricardo Salles foi um excelente ministro do Meio Ambiente

Presidente elogiou a redução em 80% das multas ambientais aplicadas no campo e a não demarcação de novas terras indígenas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jun 2021 às 15:08

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:08

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Aquino Salles, e o presidente da República, Jair Bolsonaro
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Aquino Salles, e o presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/ PR
Na semana em que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o cargo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender a indicação do ex-auxiliar para o ministério, nome que esteve na gestão desde o início do governo. "Um excelente ministro do Meio Ambiente", disse Bolsonaro sobre Salles, durante discurso a plateia de empresários em Chapecó (SC).
Das ações do ex-ministro, Bolsonaro elogiou a redução em 80% das multas ambientais aplicadas no campo e a não demarcação de novas terras indígenas. Entre os nomes da configuração inicial de seu governo, Bolsonaro também destacou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Onyx Lorenzoni, quem recentemente passou a integrar a tropa de choque bolsonarista contra os avanços da CPI da Covid.
Segundo o presidente, a comissão está inventando uma "corrupção virtual", uma vez que no seu governo não foi gasto um centavo para a compra da vacina Covaxin. Segundo mostrou o Estadão/Broadcast, o governo assinou contrato em que se compromete a pagar valor dez vezes maior que o anunciado pela vacina.

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