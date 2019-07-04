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Mudança no texto

Bolsonaro diz que governo errou em regra para aposentadoria de policiais

Em discurso à bancada ruralista, durante café da manhã no Palácio do Planalto, o presidente defendeu que a mudança não é uma tentativa de privilegiar as forças policiais e pediu uma atitude de bom sendo do Poder Legislativo

Publicado em 

04 jul 2019 às 13:42

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 13:42

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: (Windows)
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (4) que errou ao não ter incluído regras mais brandas para policiais federais e rodoviários na reforma previdenciária e fez um apelo público pela mudança no texto da proposta.
Na noite de quarta (3), após uma tentativa de acordo articulado pelo próprio presidente, a comissão especial da Câmara dos Deputados não chegou a um consenso com a categoria policial, que considerou as alterações insuficientes.
Em discurso à bancada ruralista, durante café da manhã no Palácio do Planalto, o presidente defendeu que a mudança não é uma tentativa de privilegiar as forças policiais e pediu uma atitude de bom sendo do Poder Legislativo.
"Tem um equivoco que nós, governo, erramos e dá para resolver essa questão através do bom senso dos senhores. Eu peço, por favor. O discurso de alguns, como se quiséssemos privilegiar também policia federal e policia rodoviária federal, não procede. São aliados nossos e nunca tiveram privilégio no Brasil", disse.
O presidente ressaltou que as forças policias são aliadas do país, "dão as suas vidas para todos nós brasileiros" e pediu que as demandas da categoria sejam atendidas nem "que seja em parte". Para ele, não é justo também dizer que os policiais militares são privilegiados.
"Policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Se fala em restabelecer privilégios, não é verdade. Eu apelo aos senhores, nessa questão especifica, vamos atender, que seja em parte, porque os policias militares são mais do que os nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas para todos nós brasileiros. O mesmo no tocante à policial federal e à policial rodoviária", disse.
O alívio na aposentadoria de categorias de segurança pública, em especial policiais federais, é um dos pontos que travam o avanço do projeto na Casa. O PSD, uma das maiores bancadas, não abre mão de fazer alterações que beneficiem o setor.
A proposta negociada nesta quarta-feira (3) com o relator do texto, Samuel Moreira (PSDB-SP), prévia idade mínima de 53 anos para homens, e 52, para mulheres, da carreira de policial federal, policial rodoviário federal e polícia legislativa.
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição), enviada pelo governo em fevereiro, criava uma idade mínima de 55 anos para homens e mulheres. Hoje, não há idade mínima para as categorias se aposentarem, mas apenas a exigência de 30 anos de contribuição, se homem, e 25, se mulher.

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