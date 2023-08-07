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Transações por Pix

Bolsonaro diz que gastou mais de R$ 14 mil com Mega-Sena

Ex-presidente tenta justificar repasses após receber doações milionárias de apoiadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2023 às 19:22

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 19:22

SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter usado mais de R$ 14 mil de seu dinheiro em jogos na Mega Sena na lotérica de um sobrinho e buscou justificar repasses feitos a familiares nos últimos meses, quando recebeu mais de R$ 17 milhões via transações por Pix.
Segundo Bolsonaro, os recursos transferidos por ele a integrantes de sua família têm como fonte a sua própria renda, formada por duas aposentadorias e um salário que recebe do PL.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/Divulgação
Ele tentou afastar a ligação desses repasses com as doações recebidas de apoiadores após vaquinha para pagar multas decorrentes de processos judiciais.
Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, foram feitas transferências de R$ 148,3 mi à ex-primeira-dama Michelle, a uma lotérica do irmão dele e à síndica do condomínio onde vive seu filho Eduardo.
Nesta segunda, Bolsonaro chegou a citar uma quantia de "mais ou menos R$ 17 mil, se não me engano", para jogos na Mega Sena, mas detalhou em rede social repasses de R$ 14.268,04 para essa finalidade — destinados, segundo ele, a um sobrinho de uma casa lotérica de Eldorado (SP).
"Eu jogo na Mega Sena, estou em casa, ligo para ele, repete o número", disse. "Se vocês pegarem os valores de 17 Pix, um a um, são múltiplos de jogos de sete dezenas da Mega Sena. Agora está em R$ 35 o jogo de sete números", completou.

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O ex-presidente afirmou que os repasses à síndica do condomínio onde vive Eduardo não têm relação com seu filho. "Sim, por coincidência ela mora lá, mas ela é dona da casa que eu pago aluguel de mais ou menos R$ 13 mil mensais", disse.
Por fim, ele afirmou ter repassado valores também a um assessor que o acompanha, para pagamento de contas.

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