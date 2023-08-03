Mega-Sena: três apostas do ES batem na trave e levam R$ 397 mil na quina

Três apostas capixabas bateram na trave e acertaram cinco dezenas no concurso 2.617 da Mega-Sena, sorteado na última quarta-feira (2). Duas apostas (de sete números) levaram R$ 113.471,60, uma feita em Anchieta e outra em Cariacica, e a terceira (de oito números), também de Cariacica, faturou R$ 170.207,40.
Segundo informações da Caixa Econômica Federal, além das apostas feitas no Espírito Santo, mais 80 pessoas conseguiram acertar a quina da Mega-Sena. No Estado, as três apostas sortudas são de Bolão.
Ainda segundo a instituição, 6.354 apostas que acertaram a quadra receberam prêmio de R$ 1.058,74 cada. Os números sorteados nesta quarta são: 03, 14, 36, 42, 43 e 44.
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (5) e prêmio tem estimativa de pegar R$ 60 milhões.