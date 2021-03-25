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Semana Santa

Bolsonaro diz que Alemanha cancelou lockdown, mas distorce motivo

A líder alemã, Angela Merkel recuou por falta de planejamento para fechamento durante a Semana Santa; presidente alega que ela citou ônus da medida

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:16
O presidente Jair Bolsonaro após reunião com governadores e chefes dos poderes
O presidente Jair Bolsonaro após reunião com governadores e chefes dos poderes Crédito: Marcos Corrêa/PR
Um dia depois de ter sido cobrado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por uma correção de rumo no combate à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou a decisão do governo alemão de cancelar uma paralisação rígida do país durante a Semana Santa.
O presidente, no entanto, omitiu o motivo do recuo do governo alemão: o aviso sumário não dava tempo para o cancelamento de planos da população, e por isso foi revisto. Em vez disso, ele alegou que a mudança ocorreu porque os efeitos do confinamento seriam mais graves do que as consequências do vírus -algo que não foi dito pela chanceler (equivalente a primeira-ministra) do país.
"A Angela Merkel ia ter um lockdown rigoroso lá e ela cancelou, pediu desculpas. Ela falou lá, segundo a imprensa, que os efeitos do fechar tudo são muito mais graves do que os efeitos do vírus, palavras delas, não é minha não", disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.
A declaração de Bolsonaro foi transmitida por um site simpático ao presidente.
O presidente se referiu ao anúncio feito por Merkel na quarta-feira (24), quando ela recuou dos planos de promover um confinamento total durante o feriado de Páscoa, anunciados um dia antes.
A líder alemã afirmou que a decisão de elevar as restrições fazia sentido, "porque é absolutamente necessário desacelerar e reverter a terceira onda da pandemia", mas não houve planejamento prévio suficiente.
Com o número de novos casos em alta há quatro semanas consecutivas, o governo havia decretado que todas as lojas ficariam fechadas de 1º a 5 de abril, com exceção de mercados no sábado, dia 3, e as cerimônias religiosas presenciais, suspensas.
Mas as medidas foram questionadas por epidemiologistas, políticos e empresários, por motivos diferentes, levando Merkel a recuar. "A ideia teve bons motivos, mas não conseguiu concretizar-se bem no curto espaço de tempo disponível", disse ela.

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Apesar do recuou de Merkel, a Alemanha conta com outras políticas de distanciamento social ainda em vigor.
O país europeu apresenta números de infecções e de mortes inferiores aos do Brasil, hoje considerado o epicentro da Covid-19 no mundo, inclusive com a circulação de uma variante mais transmissível.
Com cerca de 38% da população brasileira, a Alemanha registrou em 13 meses de pandemia pouco mais de 75 mil mortes decorrentes da Covid, 25% dos 301 mil mortos registrados no Brasil no mesmo período.
Bolsonaro é contrário às ações de distanciamento social adotadas por governadores. O presidente frequentemente ataca os gestores locais por essas medidas que, segundo ele, afetam a economia do país.
A fala de Bolsonaro contra a política de lockdown -confinamento rígido de cidadãos para evitar a disseminação do vírus- ocorre um dia depois de uma reunião entre os chefes dos três poderes para tentar esboçar uma reação diante do momento mais crítico da pandemia no Brasil.

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Nos últimos dias, o país tem contabilizado recordes diários no número de mortos pela doença, com os sistemas hospitalares nos estados à beira do colapso.
Na reunião no Palácio da Alvorada, com a presença dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e de um grupo de governadores, Bolsonaro anunciou a criação de um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia.
O encontro foi pensado pelo Palácio do Planalto como uma forma de mostrar reação do governo na crise sanitária, uma vez que o aumento das mortes e a postura negacionista de Bolsonaro têm afetado a popularidade do presidente.
"A vida em primeiro lugar. Resolvemos entre outras coisas, que será criado uma coordenação junto aos governadores com o sr. presidente do Senado Federal", disse o presidente na ocasião.
Mas no final da tarde de quarta Lira decidiu subir o tom contra o governo.
Ele afirmou que, se não houver correção de rumo, a crise pode resultar em "remédios políticos amargos" a serem usados pelo Congresso, alguns deles fatais.
É a primeira vez que Lira faz menção, mesmo que indireta e sem especificar, à ameaça de CPIs e de impeachment contra o presidente da República, em um momento em que Bolsonaro tenta atrair Legislativo e Judiciário para a coordenação da pandemia.
"Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar", disse Lira, afirmando que o caos na saúde gerado pela crise de Covid-19 precisa ser um fator de conscientização das autoridades envolvidas no sentido de "que o momento é grave" e que "tudo tem limite".​

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