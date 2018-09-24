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Alta médica

Bolsonaro deve ter alta na próxima sexta-feira (28), dizem assessores

O candidato à Presidência seguirá o tratamento em casa, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 17:31

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 17:31

Bolsonaro segue em recuperação no hospital Albert Einstein, em São Paulo Crédito: Reprodução | Instagram
Internado há 18 dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, deve ter alta na próxima sexta-feira (28). A informação da equipe médica foi repassada a aliados do presidenciável nesta segunda-feira (24). A expectativa é que, com a evolução do quadro de saúde, Bolsonaro siga o tratamento em casa, em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A família do candidato cogita contratar um serviço de home-care para que ele siga com os cuidados médicos, que incluem fisioterapia. Mesmo com a alta, Bolsonaro não retomará as as atividades de campanha nas ruas e também não deverá participar dos últimos debates na TV. O presidenciável já informou que passará a fazer transmissões ao vivo pela internet durante o horário eleitoral.
O candidato está afastado da corrida eleitoral desde o dia 06 de setembro, quando recebeu uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O candidato foi submetido a uma cirurgia na Santa Casa de Misericórdia da cidade. No dia seguinte, foi transferido de avião para o Hospital Albert Einstein, onde segue o tratamento. O candidato precisou passar por uma segunda cirurgia às pressas em decorrência da aderência das paredes do intestino, no dia 12.
De acordo com o último boletim médico, divulgado no domingo (23), foi retirado dreno usado eliminar o acúmulo de líquido que se formara próximo ao intestino. O comunicado informou ainda que Bolsonaro recuperou os movimentos do intestino e que, depois de ter aceitado bem a dieta pastosa, começou a receber uma dieta sólida leve. O processo de recuperação envolve ainda exercícios respiratórios e breves caminhadas fora do quarto, como formas de prevenir trombose venosa.
 

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