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Datafolha

Bolsonaro cresce três pontos e aparece com 35%; Haddad tem 22%

Candidato do PSL manteve a liderança em levantamento do Datafolha; Ciro Gomes segue em terceiro, com 11%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 22:58

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 22:58

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
A penúltima pesquisa Datafolha do primeiro turno das eleições presidenciais mostrou que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) avançou para 35% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo, com 22%. Ciro Gomes (PDT) tem 11%, e Geraldo Alckmin (PSDB), 8%.
Na pesquisa anterior, divulgada no dia 2, Bolsonaro tinha 32% das intenções de voto. Ele cresceu, portanto, três pontos percentuais na pesquisa. Já Haddad havia registrado 21% e agora oscilou um ponto.
Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Bolsonaro aparece com 39% das intenções de voto, à frente de Haddad, com 25%. Para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa somar 50% dos votos válidos mais um voto.
O Datafolha simulou cenários para o segundo turno. O confronto entre Bolsonaro e Haddad mostra um empate técnico, com vantagem numérica para o candidato do PSL: 44% a 43%. Ciro Gomes é o único com vantagem mais folgada em relação ao capitão: venceria por 48% a 42%.
Os dois líderes da corrida presidencial mantiveram altas taxas de rejeição. Segundo a sondagem, 45% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, o mesmo percentual apontado na divulgação anterior. A taxa de Haddad é de 40%, um ponto percentual a menos que o do levantamento anterior.
O Datafolha ouviu 10.930 eleitores em 389 municípios entre os dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é dois pontos para cima ou para baixo. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-2581/2018. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo. 
 

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