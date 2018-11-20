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Nomeação

Bolsonaro confirma Henrique Mandetta para a Saúde

Presidente eleito disse que Mandetta terá de 'tapar ralos', facilitando a vida das pessoas com pouco dinheiro em caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 20:26

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 20:26

Brasília - Deputado Mandetta durante sessão de discussão do processo de impeachment de Dilma, no plenário da Câmara Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou nesta terça-feira (20), no Twitter, que o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), de 53 anos, vai assumir o Ministério da Saúde a partir de janeiro de 2019. Ortopedista pediátrico, Mandetta não se candidatou à reeleição, portanto estará sem mandato no próximo ano.
Com o apoio da grande maioria dos profissionais de saúde do Brasil, anuncio como futuro Ministro da Saúde, o doutor Luiz Henrique Mandetta, postou Bolsonaro no Twiter.
Bolsonaro disse que Mandetta terá de tapar ralos, facilitando a vida das pessoas com pouco dinheiro em caixa. O futuro ministro chegou ao gabinete de transição no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) no início da tarde para se reunir com Bolsonaro.
> Moro anuncia nome do futuro diretor-geral da Polícia Federal
Mandetta tentou evitar a imprensa. Com a ajuda do deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), o futuro ministro entrou com um grupo de assessores parlamentares.

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