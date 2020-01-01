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Ano novo

Bolsonaro celebra 2020 e diz querer ano tão vitorioso quanto 2019

Ao longo de seu primeiro ano de governo, Bolsonaro tem como principal vitória a aprovação da reforma da Previdência

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 09:20
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Em sua mensagem de Ano Novo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse querer que 2020 seja tão vitorioso quanto 2019.
"Que o Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade e que este seja um ano tão vitorioso para o povo brasileiro quanto foi 2019. Estaremos, juntos, trabalhando noite e dia, para mudar o destino de nossa nação", escreveu o presidente em suas redes sociais minutos depois da meia noite.
Bolsonaro passou a virada no Palácio da Alvorada com a família. Ele voltou a Brasília na manhã de desta terça-feira (31) para passar o Réveillon com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele estava na Bahia desde sexta-feira (27), onde ficaria até o dia 5 de janeiro.
Bolsonaro mudou os planos e deixou a Base Naval de Aratu, em Salvador, por volta de 9 horas. Ele chegou ao Palácio do Alvorada às 11h15, acompanhado de sua filha caçula, Laura, 7. 

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Ao longo de seu primeiro ano de governo, Bolsonaro tem como principal vitória a aprovação da reforma da Previdência. Mas tenta conquistar apoio e consenso para dar sequência à agenda reformista, como mudanças na estrutura tributária do país.
Ao longo de 2019, Bolsonaro teve uma relação difícil com o Congresso, onde tem uma estreita base. O presidente começa o ano com o desafio de conseguir fundar um novo partido, o Aliança pelo Brasil, após ter deixado o PSL em meio a brigas.
No campo das dificuldades, ele tem ainda o caso do primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), alvo de investigações de um suposto esquema de rachadinha em seu antigo gabinete de deputado estadual, no Rio de Janeiro.
O presidente deverá voltar a despachar no Palácio do Planalto a partir de segunda-feira (6).
Nesta terça, ele despachou com os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil).
Entre os atos assinados, ele aprovou um reajuste do salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.039, acima do valor previsto no Orçamento, de R$ 1.031.
Inicialmente, Michelle iria para a base de Aratu, a 42 km de Salvador, com o presidente, mas não embarcou. Na sexta, Bolsonaro informara que ela passaria por um procedimento cirúrgico, sem dar detalhes.
Questionada na ocasião, a primeira-dama disse apenas que "não é nada grave".
O Palácio do Planalto não informou o motivo da cirurgia. De acordo com um auxiliar presidencial, é "simples procedimento estético" e de "rápida recuperação".
Michelle passou por uma cirurgia para correção de desvio de septo em julho. A operação no nariz foi feita no HFA (Hospital das Forças Armadas), com o qual a Presidência da República tem convênio.

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