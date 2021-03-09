Bolsonaro blinda meio ambiente e emplaca aliado na segurança

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ao lado de Jair Bolsonaro: articulação Crédito: Isac Nóbrega/PR

Em reunião de líderes, realizada na tarde desta terça-feira (9), o presidente da Casa formalizou a distribuição das comissões parlamentares, o que garantiu postos de destaque a deputados bolsonaristas.

O PSL ficou com a principal comissão, a CCJ (Constituição e Justiça), que será presidida pela deputada federal Bia Kicis (DF). A indicação enfrentou resistência de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) , já que ela é investigada nos inquéritos de fake news e que apuram atos antidemocráticos.

O partido pelo qual Bolsonaro se elegeu também conseguiu ficar com a comissão de meio ambiente, que deve ser assumida pela deputada federal Carla Zambelli (SP). Inicialmente, ela era cotada para o comando da Secom (Secretaria de Comunicação) da Câmara.

Com uma aliada no meio ambiente, a expectativa de assessores presidenciais é de que o colegiado legislativo diminua as críticas ao ministro Ricardo Salles , cuja gestão é contestada por entidades ambientais.

Além disso, dificulta uma convocação do ministro para prestar esclarecimentos. As comissões têm o poder de aprovar convites e convocações de ministros de estado para debater controvérsias da gestão.

ÁREA ESTRATÉGICA

O PSL vai comandar ainda a comissão de agricultura, área considerada estratégica pelo presidente para a sua reeleição. O nome que deve presidir a comissão é o da deputada federal Aline Sleutjes (PR) -que também estava cotada para presidir a Educação, colegiado que acabou nas mãos do DEM.

O setor agrário é um dos pilares de sustentação da atual gestão e elencado por assessores palacianos como fundamental para garantir um novo mandato a Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

O PSL inicialmente queria continuar à frente de Relações Exteriores, que era presidida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho 03 de Bolsonaro. O posto era considerado importante para blindar a gestão do chanceler Ernesto Araújo.

Durante a campanha de Lira, no entanto, deputados governistas dizem que foi prometido o comando do colegiado ao deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), em troca dos votos que o mineiro angariou dentro da legenda para eleger o líder do centrão.

Outra comissão que deve ser presidida por um nome simpático ao presidente é a de Segurança Pública, que será entregue ao PTB, de Roberto Jefferson. O nome cogitado para a função é o do deputado federal Ronaldo Santini (RS).

MEDIDAS POLÊMICAS

Com a eleição de Lira, Bolsonaro tem afirmado a deputados e senadores aliados que pretende retomar medidas polêmicas que foram barradas na gestão do ex-presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Ele elencou como prioridades a exigência da impressão de cédulas em papel no processo eleitoral, o excludente de ilicitude para agentes militares durante operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) e a mudança na hierarquia das polícias estaduais.

Por isso, que o presidente pediu a congressistas bolsonaristas que aproveitassem a eleição de Lira para ocuparem espaços de poder na Câmara, ajudando, assim, a viabilizar projetos de seu interesse.

O esforço de Bolsonaro é tanto o de blindar a sua gestão nos colegiados legislativos, evitando a convocação de ministros, como o de fazer avançar vitrines eleitorais para a sua reeleição, como pautas de costumes e de segurança.

Antes mesmo da eleição de Lira, Bolsonaro já havia abordado com o novo presidente da Câmara como seria sua postura em relação às iniciativas. O parlamentar disse, à época, que não faria juízo de valor e que colocaria em votação propostas que tivessem apoio.

No Senado, o presidente também conseguiu emplacar aliados em comissões estratégicas. O ex-presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi eleito para presidir a CCJ.

A CAS (Comissão de Assuntos Sociais) passou a ser comandada senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Ele é alinhado ao governo e chegou a empregar, quando ocupava a primeira-secretaria, um primo dos filhos de Bolsonaro.