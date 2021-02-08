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Proposta

Arthur Lira promete encaminhar reforma administrativa à CCJ na terça

O novo presidente da Câmara ainda reforçou seu comprometimento em "fazer a discussão" e levar a proposta ao plenário, após ter iniciado a discussão na semana passada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:53

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:53

Arthur Lira discursa após vencer eleição na Câmara dos Deputados, em 1 de fevereiro de 2021
Arthur Lira irá encaminhar a proposta da reforma administrativa para a CCJ Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que irá encaminhar na terça-feira (9), a proposta da reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Em publicação no Twitter, o recém-empossado presidente da Câmara apontou que o envio da proposta será o "primeiro pontapé para a discussão dessa matéria".
O novo presidente da Câmara ainda reforçou seu comprometimento em "fazer a discussão" e levar a proposta ao plenário, após ter iniciado a discussão na semana passada.

Na quinta-feira (4), Lira se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que a prioridade dos deputados será a votação da reforma administrativa, que modifica a forma como os servidores públicos são contratados, promovidos e demitidos.

"Estamos absolutamente sintonizados com o governo federal e a pauta de reformas, a solidificação da nossa economia, com previsibilidade e harmonia", disse Lira.
Guedes, então, apontou que a vitória de Lira como presidente da Câmara o deixa "esperançoso e confiante" na retomada da agenda de reformas. "Estamos retomando a agenda de reformas em perfeita harmonia. Estamos 100% à disposição do Congresso Nacional para trabalharmos juntos", afirmou.

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