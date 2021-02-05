Lira: estamos absolutamente sintonizados com governo e pauta de reformas

Deputado federal Arthur Lira (PP-AL) é o novo presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Lira se reuniu nesta quinta-feira (4), com o ministro da Economia, Paulo Guedes , que deve receber ainda hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A reunião com Pacheco estava marcada para as 18h, mas atrasou porque a sessão do Senado se alongou.

"Estamos absolutamente sintonizados com o governo federal e a pauta de reformas, a solidificação da nossa economia, com previsibilidade e harmonia", disse Lira, ao lado do ministro Paulo Guedes, que, diferentemente do congressista, não usava máscara. Lira disse ainda que o projeto de autonomia do Banco Central, já aprovado no Senado, estará na pauta da Câmara na próxima semana.

Guedes parabenizou Lira pela vitória e disse que isso o deixa "esperançoso e confiante" na retomada da agenda de reformas. "Estamos retomando a agenda de reformas em perfeita harmonia. Estamos 100% à disposição do Congresso Nacional para trabalharmos juntos", afirmou.

O ministro não respondeu aos questionamentos dos jornalistas sobre a prorrogação do auxílio emergencial e disse que está "observando" a situação. "Se a pandemia nos ameaçar, sabemos como reagir. Estamos observando."