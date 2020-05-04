Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro atribui agressão a jornalistas a 'possíveis infiltrados'
Pronunciamento

Bolsonaro atribui agressão a jornalistas a 'possíveis infiltrados'

O presidente disse condenar a violência e alegou que não viu a agressão pois estava na área cercada do Palácio do Planalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 11:38

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 11:38

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (4), o presidente da República, Jair Bolsonaro, atribuiu a agressão sofrida por profissionais do jornal O Estado de S. Paulo a "possíveis infiltrados" em ato realizado contra o Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo (3), em Brasília. Bolsonaro esteve presente na manifestação, mas disse que não viu a violência ao fotógrafo Dida Sampaio e outros membros da equipe de reportagem.
Na mesma publicação, o presidente criticou o destaque dado pela emissora Rede Globo ao ocorrido.
"A TV Globo no Fantástico de ontem se dedicou a ataques ao Presidente Jair Bolsonaro, pelo fato de um fotógrafo do Jornal O Estado de SP ter sido agredido por alguns possíveis infiltrados na pacífica manifestação", disse o mandatário no post.
O mesmo texto foi disparado nas primeiras horas da manhã por Bolsonaro para alguns de seus contatos pessoais. O presidente disse condenar a violência e alegou que não viu a agressão pois estava na área cercada do Palácio do Planalto.

Veja Também

Ministros do STF, Maia e Doria condenam ataques a jornalistas

"Também condenamos a violência. Contudo, não vi tal ato, pois estava nos limites do Palácio do Planalto e apenas assisti a alegria de um povo que, espontaneamente, defendia um governo eleito, a democracia e a liberdade", declarou o presidente da República.
Bolsonaro comparou a agressão aos profissionais de imprensa com a situação de pessoas que estão sendo abordadas por forças policiais por descumprirem o distanciamento social. "Até agora não vi, em dias anteriores a TV Globo sair em defesa de uma senhora e filha que foram colocadas à força dentro de um camburão por estarem nadando em Copacabana, outra ser algemada por estar numa praça em Araraquara/SP ou um trabalhador também ser algemado e conduzido brutalmente para uma DP no Piauí", afirmou .
Segundo o chefe do Executivo, "a maior violência que o povo sofre no Brasil é aquela contra seus direitos fundamentais, com o apoio ou omissão da Rede Globo".

Veja Também

Mourão classifica agressão a jornalistas como 'covardia'

PARTICIPAÇÃO EM MANIFESTAÇÃO ANTIDEMOCRÁTICA

O presidente da República participou da manifestação antidemocrática na Esplanada dos Ministérios no domingo e fez transmissão ao vivo em suas redes sociais.
No ato, manifestantes também gritaram palavras de ordem contra o ex-ministro Sergio Moro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). E foi neste ato que apoiadores de Bolsonaro agrediram fisicamente profissionais do jornal O Estado de S. Paulo.
O presidente disse que não irá mais admitir o que chamou de interferência em seu governo e afirmou que as Forças Armadas estão ao lado do povo.

Veja Também

Bolsonaro diz que pede a Deus 'para não ter problemas esta semana'

Ao fim da transmissão, ele disse pedir a "Deus" para que não tenha problemas nessa semana, porque, segundo ele, se chegou ao "limite".
Ministros do Supremo, partidos políticos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e entidades como a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) rechaçaram no domingo os ataques.
Em nota, a direção do jornal O Estado de S. Paulo disse que "trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia".
A postagem de Bolsonaro nas redes sociais somente nesta segunda-feira (4) foi a primeira manifestação oficial de alguém do governo sobre o episódio.

Veja Também

Após saída de Moro, avaliação negativa do governo Bolsonaro sobe a 49%

Bolsonaro nomeia para a PF indicado de Ramagem, barrado pelo Supremo

Novo ato golpista de Bolsonaro torna obrigatória explicação de militares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados