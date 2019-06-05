Home
>
Brasil
>
Bolsonaro: "governo se preocupa com ambiente e não atrapalha produtor"

Bolsonaro: "governo se preocupa com ambiente e não atrapalha produtor"

Bolsonaro viajou para a região de Barra do Garças (MT) acompanhado de um grupo de sete ministros para o lançamento do programa "Juntos pelo Araguaia"