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Polêmica

Boechat: Empresa envolvida em acidente não podia levar passageiros

A empresa estava certificada para prestar Serviços Aéreos Especializados (SAE), que incluem aerofotografia, aeroreportagem, aerofilmagem

Publicado em 

11 fev 2019 às 20:32

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 20:32

O jornalista Ricardo Boechat Crédito: Divulgação
A empresa RQ Serviços Aéreos Especializados LTDA, dona do helicóptero de matrícula PT-HPG, que caiu nesta segunda-feira (11) no acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat, 66, não estava autorizada a fazer o serviço de táxi aéreo, ou seja, a transportar passageiros, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
> Veja o que já se sabe sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat
A empresa estava certificada para prestar Serviços Aéreos Especializados (SAE), que incluem aerofotografia, aeroreportagem, aerofilmagem.
"Qualquer outra atividade remunerada fora das mencionadas não poderia ser prestada. Tendo em vista essas informações, a Anac abriu procedimento administrativo para apurar o tipo de transporte que estava sendo realizado no momento do acidente", afirmou a Anac, em nota.
> Em último comentário ao vivo, Boechat lamentou sucessão de tragédias

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