Home
>
Brasil
>
Bloco Samby & Junior estreia em SP com pequena legião de fãs

Bloco Samby & Junior estreia em SP com pequena legião de fãs

Com apelo nostálgico, o trio era puxado por um duo nos vocais e uma bateria, adaptando sucessos dos anos 1990 e 2000 e contando com apoio dos fãs, que cantavam junto com toda energia