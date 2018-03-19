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Em Goiás

Bispo e padres são presos acusados de desviar recursos na Igreja

Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em três municípios do estado

Publicado em 19 de Março de 2018 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 13:23
A desarticulação de uma quadrilha que atuava desviando recursos da Igreja Católica de Formosa (GO) resultou na prisão, nesta segunda, feira, do bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, quatro padres e um monsenhor. Eles são acusados de desviar de dízimos , doações e taxas de batismo e casamento nas paróquias da região. Segundo o G1, prejuízo estimado é de mais de R$ 2 milhões.
O MP de Goiás informou que estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em três municípios - Formosa, Posse e Planaltuna - de forma simultânea. As investigações começaram após denúncias de fiéis, que informaram que os desvios acontecem desde 2015. Além de residências e igrejas, um monsteiro também é alvo da investigação.
A operação tem a coordenação dos promotores de Justiça Fernanda Balbinot e Douglas Chegury e conta com a atuação de mais dez promotores, com apoio do Centro de Inteligência (CI) do MP-GO, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Entorno do Distrito Federal, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI-MP), além da Polícia Civil e da Polícia Militar.

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