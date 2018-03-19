Bispo e padres são presos acusados de desviar recursos na Igreja

A desarticulação de uma quadrilha que atuava desviando recursos da Igreja Católica de Formosa (GO) resultou na prisão, nesta segunda, feira, do bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, quatro padres e um monsenhor. Eles são acusados de desviar de dízimos , doações e taxas de batismo e casamento nas paróquias da região. Segundo o G1, prejuízo estimado é de mais de R$ 2 milhões.

O MP de Goiás informou que estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em três municípios - Formosa, Posse e Planaltuna - de forma simultânea. As investigações começaram após denúncias de fiéis, que informaram que os desvios acontecem desde 2015. Além de residências e igrejas, um monsteiro também é alvo da investigação.