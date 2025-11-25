Acidente em parque

Beto Carrero suspende atração após morte de piloto durante manobra radical

Segundo a direção do parque, o espetáculo que une motos e carros permanecerá suspenso nos próximos dias e a data de retorno da atração será informada assim que for definida

25 de novembro de 2025

Piloto Lurrique Ferrari, que morreu no acidente Crédito: Reprodução/Instagram/@lurrique_stuntrider

O Beto Carrero World anunciou a suspensão temporária da atração Hot Wheels Epic Show, na qual o piloto Lurrique Ferrari, 36, morreu no último domingo (23) durante uma manobra. A atração com manobras radicais é uma das principais do parque, localizado em Penha, litoral de Santa Catarina, e o maior temático do país. Segundo a direção do parque, o espetáculo que une motos e carros permanecerá suspenso nos próximos dias e a data de retorno da atração será informada assim que for definida.

No domingo, Ferrari sofreu um acidente durante uma manobra ao bater a cabeça enquanto subia em uma rampa. O corpo foi velado nesta segunda-feira (24) em Adamantina (SP), cidade natal do piloto, e ao menos 50 motociclistas fizeram um cortejo quando o veículo da funerária se aproximou. O enterro ocorreu na manhã desta terça-feira (25), no cemitério municipal da cidade do interior paulista.

O Beto Carrero já havia cancelado a apresentação da segunda-feira e informou que iniciou protocolos internos para apurar as causas do acidente. Nas redes sociais, o parque publicou uma homenagem ao piloto, classificando-o como "estrela das manobras" e "artista da velocidade".

Ferrari se acidentou quando saía de uma rampa e se preparava para saltar para outra, momento em que acabou batendo a cabeça na ponta da estrutura, sofrendo um traumatismo grave. Ele foi atendido pelos bombeiros do parque e encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, onde chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas acabou morrendo no final da tarde de domingo. Ferrari era atleta de "wheeling" (manobra em que o piloto empina a motocicleta sobre uma única roda) e de "stunt riding", que inclui uma série de manobras de acrobacia, e trabalhava no Beto Carrero World desde dezembro de 2024.

Pelas redes sociais, onde tinha mais de 30 mil seguidores, Ferrari compartilhava vídeos de suas rotinas de treino e apresentações no parque. Ele já havia se apresentado na China, na França e nos Emirados Árabes Unidos.

